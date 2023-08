La Roma è a caccia di un nuovo centravanti e tra i vari profili valutati c'era anche Romelu Lukaku. Secondo quanto rivelato dall'emittente televisiva, infatti, i giallorossi avrebbero effettuato nei giorni scorsi un tentativo per il centravanti belga, ma l'eventuale affare si è subito interrotto poiché il Chelsea non ha aperto alla cessione in prestito. I Blues, infatti, vogliono liberarsi dell'attaccante solamente a titolo definitivo.

(Sky Sport)