Nome nuovo per l'attacco della Roma. Secondo quanto riferisce l'edizione online del quotidiano, il possibile colpo di Marcos Leonardo non fermerebbe la ricerca di una nuova punta da consegnare a Mourinho e in questo senso aumentano le voci circa un interessamento per Dries Mertens, oggi al Galatasary.

(corriere.it)

