Calciomercato Roma, stallo totale per Marcos Leonardo: no all'acquisto a gennaio, contatto per Abel Ruiz

La trattativa tra Roma e Santos per Marcos Leonardo non sembra intenzionata ad arrivare al termine. Secondo il giornalista Filippo Biafora infatti al momento la situazione sarebbe di stallo totale, con la Roma che non vorrebbe prendere il brasiliano a gennaio e il Santos che non lo vuole cedere in estate, se non di fronte a cifre davvero irrinunciabili. Il club brasiliano inoltre non avrebbe ancora fissato un prezzo, con Tiago Pinto che ieri avrebbe avuto un contatto con il Braga per lo spagnolo Abel Ruiz.

