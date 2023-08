Calciomercato Roma: sondaggio per Kabak. C'è anche il Milan

Ozan Kabak entra nei pensieri di Roma e Milan: secondo le indiscrezioni del sito dedicato al calciomercato, i due club sono interessati al difensore centrale turco classe 2000. Il Milan, infatti, cerca un giocatore che possa raccogliere l'eredità di Kjaer, mentre la Roma valuta un difensore per rimpiazzare Ibañez, vicino alla cessione in Arabia Saudita. Al momento entrambi i club non sono andati oltre il sondaggio esplorativo per il classe 2000 dell'Hoffenheim, che chiede una cifra intorno ai 15 milioni di euro per lasciarlo partire.

(calciomercato.it)

