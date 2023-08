Calciomercato Roma: sondaggio dell'agente di Bonucci, i giallorossi non chiudono la porta

Leonardo Bonucci è alla ricerca di un nuovo club in seguito alla decisione della Juventus di escluderlo dal progetto. Secondo quanto rivelato da Orazio Accomando, giornalista di DAZN, il difensore centrale vuole rimanere in Italia e l'agente ha sondato il terreno per un eventuale trasferimento alla Roma o alla Lazio. Al momento i discorsi sono stati approfonditi principalmente dall'entourage del giocatore, ma i due club non hanno chiuso definitivamente la porta. Ad oggi, quindi, l'unica trattativa concreta resta quella con l'Union Berlino.

