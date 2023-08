Giornata molto importante per Ola Solbakken. Secondo quanto rivelato dal sito dell'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, oggi l'attaccante norvegese prenderà una decisione sul suo futuro. L'esterno è seguito da numerose società, ma al momento il Sassuolo e l'Olympiacos sono in vantaggio sulle concorrenti. Il calciatore, che non ha ancora dato l'ok definitivo ai due club, potrebbe anche scegliere di aspettare direttamente una cessione a gennaio.

