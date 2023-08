È Leandro Paredes il nome individuato dalla Roma in caso di partenza di Nemanja Matic. Come scrive Gianluca Di Marzio, l'argentino, rientrato al PSG dopo l'anno alla Juventus, ha aperto alla possibilità di ritornare in giallorosso. L'operazione, però, è vincolata all'uscita di Nemanja Matic, che interessa sempre al Rennes. Su Paredes c'è sempre forte l'interesse del Galatasaray.

(gianlucadimarzio.com)

