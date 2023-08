LIVE - Calciomercato Roma: si punta a chiudere a inizio settimana con il Santos il preaccordo per il trasferimento di Marcos Leonardo a gennaio

La Roma continua a spingere per Marcos Leonardo. La società giallorossa crede fortemente nel centravanti classe 2003 e, nonostante la chiusura del Santos alla cessione in questa sessione di calciomercato, sta lavorando per portare il giocatore nella Capitale a gennaio. Ecco gli aggiornamenti live sulla trattativa.

LIVE

00:50 - Il sito di Gianluca Di Marzio aggiunge che la Roma ha trovato la formula giusta per accontentare tutte le parti e il Santos vuole mantenere la promessa fatta a Marcos Leonardo. La società giallorossa punta quindi a chiudere la trattativa con un preaccordo per il trasferimento del calciatore a gennaio.

00:30 - Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la società giallorossa vuole chiudere a inizio settimana la trattativa con il Santos che prevedere il preaccordo per il trasferimento di Marcos Leonardo nella Capitale nel mese di gennaio.