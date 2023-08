Calciomercato Roma, Scamacca sempre più vicino all'Inter: il West Ham pensa a Nzola

Gianluca Scamacca è sempre più vicino all'Inter, motivo per cui il West Ham sta cercando un sostituto. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, gli 'Hammers' hanno messo nel mirino M'Bala Nzola dello Spezia, accostato anche alla Roma in questa finestra di mercato. Sul centravanti angolano c'è anche la Fiorentina, ma il club inglese vuole accelerare i tempi per bruciare la concorrenza. Intanto Scamacca ha già detto sì all'Inter, ma c'è ancora un po' di distanza tra le due società.

(calciomercato.com)

