L'Atalanta aveva accettato la proposta della Roma per Duvan Zapata, ma poi Tiago Pinto ha scelto di puntare su Sardar Azmoun. Questo clamoroso retroscena lo riferisce l'edizione online del quotidiano sportivo: in mattinata la squadra lombarda aveva accettato 10 milioni di euro complessivi fra parte fissa e bonus, ma Pinto si è tirato indietro avendo in mano Azmoun, che sarà ufficializzato a breve.

(corrieredellosport.it)

