Calciomercato Roma, raggiunto accordo verbale tra l'Al Ahli e Ibanez. Richiesti circa 30 milioni

Roger Ibanez è sempre più lontano da Roma, si concretizza infatti l'offerta del club arabo Al Ahli per il difensore brasiliano. In serata, secondo quanto riporta l'esperto in calciomercato Fabrizio Romano sul suo profilo twitter, sarebbe stato trovato l'accordo verbale. per il trasferimento tra il club e il giocatore. Si tratta ancora per le cifre dell'affare ma l'operazione è a un passo dalla chiusura.

EXCL: Al Ahli have now reached verbal agreement on personal terms with Roger Ibanez! Contract ready, medical could take place in Paris. ???? #AlAhli

Al Ahli are still negotiating with AS Roma on fee — no agreement yet but talks are underway tonight, it’s getting closer. pic.twitter.com/qEoX2LdXwN

