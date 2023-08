Spunta nuovamente in ottica Roma Luis Muriel, già accostato in passato ai giallorossi. Secondo le indiscrezioni del sito dell'emittente televisiva, l'attaccante dell'Atalanta sarebbe stato proposto al club dei Friedkin. Sono in corso delle valutazioni e al momento ci sarebbero dei discorsi avviati.

(sportitalia.com)

