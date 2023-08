In attesa dell'annuncio ufficiale del trasferimento di Roger Ibanez all'Al Ahli, la Roma comincia a guardarsi intorno per rinforzare il pacchetto difensivo. Secondo quanto riferisce il sito specializzato in calciomercato, starebbe prendendo quota l'ipotesi legata a Merih Demiral, centrale dell'Atalanta. Su di lui ci sarebbero anche Inter e Nottingham Forest, con gli inglesi disposti a investire 20 milioni di euro, ma che non sarebbero la prima scelta del turco.

(calciomercato.com)

