La Roma si muove per Duvan Zapata. Come riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, il club giallorosso sarebbe interessato al colombiano solo in prestito con diritto di riscatto, mentre l'Atalanta non avrebbe ancora dato l'apertura a questa formula, perché vorrebbe venderlo. In ogni caso, il club di Bergamo potrebbe valutare la cessione in prestito per liberarsi dell'ingaggio del centravanti.

(gianlucadimarzio.com)

