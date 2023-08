Si limano gli ultimi dettagli per portare Renato Sanches in giallorosso dal PSG. Secondo quanto riporta il sito web del programma dedicato allo sport, Renato Sanches può considerarsi un giocatore della Roma e sarebbe pronto a sbarcare nella Capitale. Per lui accordo sulla base di un prestito oneroso da un milione con diritto di riscatto fissato a 12.

(sportmediaset.mediaset.it)

