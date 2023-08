Nome nuovo per l'attacco della Roma. I giallorossi, sfumato Beltran e viste le difficoltà ad arrivare a Marcos Leonardo, avrebbero messo nel mirino Antonio Sanabria, dal 2021 in forza al Torino. Per l'attaccante paraguaiano classe 1996 si tratterebbe di un ritorno, dato che, dopo l'esperienza nella Primavera giallorossa, ha vestito la maglia della prima squadra nella stagione 2014-2015 raccogliendo 2 presenze in Serie A.

(Il Tempo)