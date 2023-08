Calciomercato Roma, per l’attacco chieste informazioni per Broja e Willian Josè

Sembra essere impossibile trovare una punta che faccia caso all’attacco di Mourinho e nonostante la trattativa in corso per Zapata con l’Atalanta e quella più complicata per Marcos Leonardo con il Santos i giallorossi continuano a guardarsi intorno. Secondo quanto riporta il sito dell’esperto in calciomercato la Roma potrebbe virare su Broja, classe 2001 del Chelsea. Da Trigoria hanno già chiesto informazioni per lui ma i Blues non aprono al prestito. Valutato anche il profilo di Willian Josè del Real Betis.

(gianlucadimarzio.com)

