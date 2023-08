Calciomercato Roma: passi in avanti per Marcos Leonardo. Nuova offerta da 12 milioni più 6 di bonus e percentuale sulla rivendita

Prosegue la trattativa fra Roma e Santos per Marcos Leonardo. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, ci sarebbero stati dei passi in avanti nella trattativa. La nuova proposta giallorossa è di 12 milioni di euro più 6 di bonus più il 10% sulla futura rivendita. Il giocatore continua a spingere per arrivare nella Capitale: pronto un contratto da 1,4 annui.

