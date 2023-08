Calciomercato Roma: offerti 5 milioni più 5 di bonus per Zapata, no dell'Atalanta. Pinto sonderà il mercato internazionale

Alla ricerca di un attaccante in questa sessione estiva di calciomercato dopo l'infortunio di Tammy Abraham, la Roma aveva individuato Duvan Zapata come il rinforzo adatto per Mourinho. Secondo le informazioni del giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, riferite durante la trasmissione serale di calciomercato, dovrebbe essere saltata definitivamente la trattativa per il colombiano: la Roma oggi ha offerto 5 milioni fissi più 5 di bonus ma l'Atalanta non ha accettato la proposta giallorossa. Tiago Pinto, ora, andrà a sondare il mercato internazionale.

(Sky Sport)