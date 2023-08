Calciomercato Roma: offerta ufficiale dell'Aston Villa al Galatasaray per Zaniolo, prestito di 3 milioni e riscatto a 20

Ceduto a febbraio al Galatasaray dalla Roma, Nicolò Zaniolo potrebbe nuovamente cambiare maglia già in questa sessione estiva di calciomercato. Secondo le informazioni del giornalista Fabrizio Romano, l'Aston Villa di Monchi e Unai Emery ha presentato un'offerta ufficiale per il classe 1999: 3 milioni per il prestito, pagando lo stipendio dell'ex giallorosso, con diritto di riscatto fissato a 20 milioni più 7 milioni di bonus.

Il club inglese attende la risposta ufficiale del Galatasaray, la Roma è spettatrice interessata considerando che detiene una percentuale della futura rivendita di Zaniolo.