Calciomercato Roma: nuovi contatti con il PSG per Renato Sanches. Possibile prestito con diritto di riscatto a 12 milioni

La Roma continua a muoversi per Renato Sanches. Come riferisce il sito specializzato in calciomercato, rispetto alle scorse settimane ci sarebbe stata un'apertura da parte del PSG alla possibilità di cedere il centrocampista in prestito. Il nodo era la formula: i giallorossi volevano fare un'operazione in prestito con diritto di riscatto, i parigini volevano l'obbligo. La novità è che per favorire l'uscita del centrocampista la dirigenza del PSG avrebbe aperto alle condizioni chieste dalla Roma e si starebbe discutendo solo sulla cifra per il riscatto, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 12 milioni di euro, ai quali aggiungere qualche bonus. Un po' come accaduto la scorsa estate per il trasferimento di Wijnaldum, che arrivò nella capitale in prestito con diritto di riscatto. La Roma e Renato sono già d'accordo su tutto e il giocatore aspetta il via libera dal PSG.

(calciomercato.com)

