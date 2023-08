Calciomercato Roma: Morata resta in cima alle preferenze di Mourinho

La Roma è alla ricerca di un centravanti esperto per rinforzare la rosa e, secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, in cima alla lista dei desideri di José Mourinho c'è sempre Alvaro Morata. La pista che porta a Marcos Leonardo si è raffreddata nelle ultime ore a causa del mancato accordo con il Santos sulle modalità di pagamento, mentre Gianluca Scamacca sembra ormai destinato all'Inter. In caso di cessione di Roger Ibanez, la Roma potrebbe affondare il colpo per Morata.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE