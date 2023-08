Calciomercato Roma, dalla Francia: il Rennes vuole Matic, lui vuole prima parlare con Mourinho

Nella giornata di ieri è scoppiato il "caso" Matic. Il centrocampista serbo non ha preso parte al test match contro il Tolosa e secondo quanto riferito dal sito specializzato in calciomercato, la ragioni sarebbero legate al mercato. Il mediano ha trovato un accordo con il Rennes, una scelta che ha sorpreso la Roma che ha sempre ritenuto il numero 8 molto importante. Matic vuole partire, ma il club giallorosso, già impegnato nella ricerca di mezz'ala e centravanti titolare, non potrebbe permettersi altri investimenti in quel ruolo. Molto dipenderà dall'offerta del Rennes per il cartellino di Matic.

Arrivano conferme anche dalla Francia. Secondo quanto riferito dal sito transalpino, il Rennes ha presentato un'offerta al giocatore, che prima di prendere ogni decisione vorrebbe prima parlare con José Mourinho per sapere cosa si aspetta dalla prossima stagione.

