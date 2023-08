Calciomercato Roma, Matic ha lasciato la città: il centrocampista vola in Francia per le visite mediche con il Rennes

Nemanja Matic, dopo un solo anno in giallorosso, saluta la Roma per trasferirsi al Rennes. Secondo le informazioni del giornalista de "Il Tempo" Filippo Biafora, il centrocampista serbo ha appena lasciato Roma per volare in Francia, dove sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto con il Rennes. I giallorossi incasseranno 3 milioni di euro complessivi.

Nemanja #Matic ha appena lasciato Roma e sta volando in Francia per sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto con il Rennes. Affare da 3 milioni complessivi — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 13, 2023