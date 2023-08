Calciomercato Roma: Matic verso il Rennes per 3 milioni, partenza nelle prossime ore

Dopo un solo anno Nemanja Matic verso l'addio alla Roma: il centrocampista serbo, tra i protagonisti della scorsa stagione in giallorosso, lascerà il club di Friedkin e andrà al Rennes, in Francia, per 3 milioni di euro. La sua partenza è prevista nelle prossime ore, secondo gli aggiornamenti dell'esperto di calciomercato. La Roma ha individuato il profilo di Leandro Paredes del Psg per sostituirlo.