Calciomercato Roma, Marcos Leonardo non si allena e fa pressing sulla cessione

Arrivano novità sul fronte Marcos Leonardo in giallorosso. Secondo quanto riporta il giornalista de Il Tempo Filippo Biafora sul suo account Twitter, il brasiliano non ha voluto prendere parte alla seduta d'allenamento del Santos e sta spingendo per la cessione, dato che si sono raggiunte le cifre stabilite per la sua partenza.

L'unica novità è che il giocatore non si è voluto allenare con la squadra e sta mettendo pressione al Santos per accettare, visto che gli avevano promesso che per la cifra offerta sarebbe partito. Vediamo tra qualche ora — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 8, 2023