Calciomercato Roma, Marcos Leonardo continua a disertare gli allenamenti

Prosegue la presa di posizione di Marcos Leonardo nei confronti del Santos per spingere sulla cessione, il giovane continua a disertare le sedute di allenamento. Secondo quanto riporta il giornalista de Il Tempo Filippo Biafora sul suo account Twitter, il brasiliano non si allenerà nemmeno oggi e farà presente inoltre al suo nuovo allenatore di non contare su di lui.

Oggi Marcos non si allenerà di nuovo e dirà al nuovo allenatore Aguirre, con cui non ha ancora parlato, di non contare su di lui. Veliz e Beltran (che è quasi fatta, ma non del tutto) erano i nomi alternativi nella lista di Pinto — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 10, 2023