Calciomercato Roma, l'Inter insiste per Scamacca: al lavoro per ridurre le distanze col West Ham

A lungo accostato alla Roma, da qualche giorno Gianluca Scamacca è vicino al ritorno in Italia per vestire la maglia dell'Inter. Secondo gli aggiornamenti del sito dell'esperto di calciomercato, continua la trattativa tra Inter e West Ham per l'attaccante classe 1999: gli inglesi chiedono 30 milioni, bonus compresi, e gli agenti sono al lavoro per ridurre le distanze. L'Inter aveva avanzato un'offerta sulla base di 22 milioni di euro più 3 di bonus, forte dell'ok del giocatore.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE