Calciomercato Roma: l'Atalanta prende tempo per Zapata

Negli ultimi giorni i giallorossi hanno puntato con forza su Duvan Zupata per rinforzare l'attacco a disposizione di José Mourinho. Prosegue la trattativa fra la Roma e l'Atalanta per il colombiano, ma secondo quanto riferisce il canale televisivo, la dirigenza bergamasca vorrebbe prendersi un po' di tempo per riflettere sulla cessione del numero 91, perché andrebbe a rinforzare una diretta concorrente. Zapata è pronto a dire sì, l'Atalanta non ha fretta di cedere e vorrebbe monetizzare nel miglior modo possibile l'uscita dell'attaccante.

(sportitalia.com)

