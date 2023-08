Calciomercato Roma: in serata nuovo contatto con il PSG per Renato Sanches, si punta a chiudere in settimana

La Roma spinge per Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, che ha già detto sì a José Mourinho, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti dell'amichevole contro l'Inter e in serata Tiago Pinto ricontatterà il PSG per provare a chiudere l'affare entro la fine di questa settimana. Il nodo resta la formula: i parigini vorrebbero un prestito con obbligo di riscatto quasi rassicurato, ma è probabile che si trovi un punto di incontro sulla base di un riscatto a 12 milioni condizionato al 50% delle presenze del centrocampista.

(calciomercato.com)

