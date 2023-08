Calciomercato Roma: in caso di uscita di Matic piace McTominay. C'è anche il West Ham

Dovesse uscire Nemanja Matic, profilo gradito al Rennes, a Mourinho piacerebbe il nome di Scott McTominay. A riferirlo è stato Sacha Tavolieri, giornalista belga di RMC Sport, che sul proprio profilo X ha riportato l'indiscrezione: il Manchester United avrebbe rifiutato la prima proposta del West Ham. Per lasciar partire lo scozzese i Red Devils vorrebbero 40 milioni di sterline.

?? Infos #MUFC :

??????? Been told #ManchesterUnited rejected a 1st bid for Scott McTominay from West Ham United by claiming 40M£ to make the deal. The Scottish midfielder is also on #ASRoma's shortlist should Nemanja Matic leave.

⏳ Wait&See. #mercato #WHUFC pic.twitter.com/J7PnKZ9ylM

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 6, 2023