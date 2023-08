Calciomercato Roma: il Psg apre al prestito con diritto per Renato Sanches. Da Marcos Leonardo a Zapata/Muriel: il punto sull'attacco

Tiago Pinto al lavoro per sistemare la rosa di José Mourinho in vista della nuova stagione: secondo il sito dell'esperto di trattative, il mercato giallorosso può entrare nel vivo nei prossimi giorni. Sul fronte centrocampo, il Psg potrebbe aprire al prestito con diritto di riscatto per Renato Sanches, dopo l'iniziale richiesta di un obbligo.

Situazione attacco: per Marcos Leonardo la Roma ha garantito le condizioni richieste dal Santos (12 milioni più 6 di bonus). Al momento il club brasiliano, quartultimo in classifica, ha fatto due cessioni importanti e sta bloccando tutto per evitare contestazioni, ma l'attaccante spinge per la cessione e non si è allenato. Se Marcos Leonardo dovesse arrivare in giallorosso, la Roma punterebbe anche Zapata dell'Atalanta per caratteristiche, in caso contrario si andrebbe sul compagno di squadra Muriel: per il primo i nerazzurri non aprono al prestito, mentre per il secondo l'operazione a titolo definitivo sarebbe di circa 5 milioni più uno di bonus.

Infine, il punto su Matic: il Rennes avrebbe fatto un'offerta, il giocatore avrebbe espresso il desiderio di andare lì ma la Roma non vuole cederlo e tra i club non ci sono stati contatti.

(gianlucadimarzio.com)

