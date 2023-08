Dimitrios Keramitsis, difensore centrale classe 2004 della Roma, ha attirato l'interesse del Catanzaro, club che milita in Serie B. Secondo gli aggiornamenti dell'esperto di calciomercato, il Catanzaro spinge per il centrale greco: si attende l'ok dei giallorossi per il prestito, ma la trattativa non è semplice.

(gianlucadimarzio.com)

