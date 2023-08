Nome nuovo per l'attacco giallorosso. Secondo quanto riferisce il sito specializzato in calciomercato, la Roma starebbe pensando a Wout Weghorst, attaccante olandese di proprietà del Burnley, nell'ultima stagione al Manchester United. Non sarebbe lui l'acquisto principale per l'attacco, ma potrebbe comunque arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto. La prossima settimana la decisione del giocatore, sul quale ci sono anche club di Bundesliga.

(tuttomercatoweb.com)

