Calciomercato Roma, Ibanez ha firmato con l'AlAhli. 28,5 milioni + 3 e il 20% sulla rivendita

Ora è ufficiale, Roger Ibanez è un nuovo giocatore dell'AlAhli e presto verrà presentato insieme a Frank Kessie. Per la cessione del difensore brasiliano la Roma incasserà 28,5 milioni di parte fissa + 3 di bonus e il 20% sulla futura rivendita. A rendere note le cifre dell'affare è l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo account twitter.





Late night update: Roger Ibañez has just signed the contract as Al Ahli player —done, sealed, here we go confirmed ??

€28.5m fixed fee, €3m add-ons, 20% sell-on clause to AS Roma.

Kessié and Ibañez will be both unveiled as new Al Ahli players very soon.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023