Calciomercato Roma: grana portiere, da Lloris a De Gea si valutano profili last minute

Inghilterra in questo momento per la Roma vuol dire crocevia di mercato. Visto il rendimento negativo di Rui Patricio, secondo quanto riferito dal sito specializzato in calciomercato, in casa giallorossa si starebbe pensando a soluzioni per la porta: Hugo Lloris sarebbe stato proposto alla Roma e potrebbe liberarsi a costo zero. Un altro portiere in cerca di squadra è De Gea, svincolato, con pretese economiche più elevate. In Italia piaceva Falcone, ma difficilmente il Lecce lo lascerà andare ora. Mourinho ancora non ritiene affidabile Svilar.

(calciomercato.com)

