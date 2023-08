Calciomercato Roma, Genesio (all. Rennes): "Fiducioso per l'arrivo di Matic"

In casa Roma c'è anche da decifrare il futuro di Nemanja Matic, sul quale c'è da registrare l'interesse del Rennes. Oggi il tecnico del club francese, Bruno Genesio, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dall'esordio in campionato contro il Metz ed ha parlato anche dell'attuale centrocampista giallorosso.

Ad una domanda di un cronista se fosse o meno fiducioso per l'arrivo di Matic, Genesio ha risposto: "Sì, ho fiducia nei miei dirigenti che stanno lavorando su questo tema. Ma non possiamo fare il passo più lungo della gamba finché non sarà tutto pronto - le sue dichiarazioni riportate dal sito del quotidiano francese -. È un profilo di giocatore che abbiamo puntato dallo scorso anno. Quando parlo di profilo, parlo di esperienza, densità atletica e qualità tecnica. Rientra in quello che avevamo individuato, ce ne sono anche altri".

(lequipe.fr)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE