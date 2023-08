Calciomercato Roma, Gallo (coord. Santos): "Abbiamo bisogno di Marcos Leonardo. Potrebbe esserci una trattativa per la cessione a fine anno"

Prosegue la vicenda Marcos Leonardo, attaccante cercato dalla Roma per rinforzare il reparto offensivo di José Mourinho: il classe 2003 del Santos continua a non allenarsi con la squadra e spinge per la cessione. Oggi il nuovo coordinatore tecnico del club brasiliano Alexandre Gallo è intervenuto in conferenza stampa: "Il Santos, nelle condizioni in cui si trova, non farà l'affare. Vogliamo davvero il suo ritorno. È un giocatore molto importante. Un talento che ha fatto solo cose buone nel club. Negli ultimi 30 anni quale atleta non ha venduto il Santos? Il Santos è uno dei grandi venditori al mondo - le sue parole -. Ora solo se c'è un grande vantaggio finanziario può andar bene. Il Presidente non è a suo agio con questa valutazione finanziaria. Non solo, abbiamo bisogno del giocatore in questo momento. Potrebbe esserci una possibile trattativa, ma per un'uscita nella finestra di fine anno. Questa è la posizione del club".

