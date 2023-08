Calciomercato Roma, Faticanti a titolo definitivo al Lecce: domani le visite. Percentuale sulla futura rivendita ai giallorossi

Giacomo Faticanti, dopo il percorso nel settore giovanile della Roma, andrà al Lecce a titolo definitivo. Domani il centrocampista, reduce dal successo agli Europei Under 19 con la Nazionale azzurra, sarà in città per le visite mediche. Nell'accordo di cessione è prevista una percentuale sulla futura rivendita per la Roma.

