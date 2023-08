Santos: esonerato il tecnico Turra. Altro scossone nel club dopo l'addio di Falcao

Dopo le dimissioni di Paulo Roberto Falcao dal ruolo di coordinatore sportivo del club, arriva un'altra notizia dal Santos: esonerato il tecnico Paulo Turra. Decisivo il pareggio di ieri contro l'Athletico Paranaense, arrivato in extremis grazie al rigore segnato proprio da Marcos Leonardo, obiettivo di mercato numero uno in casa Roma. La situazione in casa Santos si fa dunque sempre più tesa.

O Santos Futebol Clube comunica que Paulo Turra não comanda mais o elenco profissional. O técnico foi informado na manhã deste domingo (6) e também deixam a comissão técnica os auxiliares Adir Kirst, Felipe Endres e Léo Monteiro. O Clube agradece os serviços prestados pelos… pic.twitter.com/Ih3qEqynTH — Santos FC (@SantosFC) August 6, 2023