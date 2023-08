Calciomercato Roma: entourage di Marcos Leonardo fiducioso che i giallorossi possano tornare alla carica per gennaio

Marcos Leonardo resterà al Santos almeno fino alla prossima sessione di calciomercato. La trattativa si è ormai interrotta da giorni nonostante il rilancio della Roma come scrivono in Brasile, aggiungendo che l'entourage del brasiliano è fiducioso che i giallorossi possano tornare alla carica per gennaio.

Per Marcos Leonardo sono stati giorni difficili col desiderio di trasferirsi alla Roma che lo ha portato anche a disertare alcuni allenamenti. E per questo ha parlato con il tifo organizzato del Santos per placare gli animi di una tifoseria già scaldata dalla deficitaria posizione in classifica. Dopo essere stato assente dagli allenamenti, l'attaccante ha chiesto ai tifosi di poter raccontare la sua versione dei fatti, con la dirigenza che gli aveva promesso la cessione.

