Calciomercato Roma: è fatta per Ibanez all'Al Ahli. Affare da 28,5 milioni netti più bonus

Ci siamo: è fatta per il trasferimento di Roger Ibanez all'Al Ahli. Come riferisce Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, sul proprio profilo X, l'accordo è stato trovato sulla base di 28,5 milioni di euro più bonus, per un totale che potrebbe superare i 30 milioni di euro. Oggi le visite mediche.

Roger Ibañez to Al Ahli, here we go! Deal in place for €28.5m guaranteed fee plus add-ons up to more than €30m total package for AS Roma ???? #AlAhli

Four year deal agreed, medical will take place today; exclusive story confirmed.

?? Al Ahli will now focus on Zielinski. pic.twitter.com/4AO4KyDeB1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023