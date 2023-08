Calciomercato Roma: definito l'affare Solbes. Domani "l'Apache" sarà nella Capitale per le firme

Tutto definito per il passaggio di Ricky Solbes in giallorosso. Il giovane talento classe 2006, proveniente dal Defensa y Justicia, nella città di domani sarà nella Capitale per firmare il contratto che lo legherà per i prossimi anni ai colori giallorossi. Con lui ci sarà l'ex calciatore Nico Spolli, intermediario dell'operazione e suo gente, passato per Roma nel 2015.

?? Un Apache per la #Roma. Tutto definito per il talento classe 2006 Ricky Solbes dal #DefensayJusticia in giallorosso. E' atteso domani in città per firmare il contratto con la Roma, sarà accompagnato anche dall'intermediario e agente Nico Spolli.@TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/eqKQsYX4sC — Marco Conterio (@marcoconterio) August 8, 2023