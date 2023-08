Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Manchester United spinge per l'arrivo di Cucurella in prestito. Anche Spinazzola nella lista

Il Manchester United è alla ricerca di un nuovo esterno sinistro e, secondo quanto riportato da Hrach Khachatryan, giornalista di VBET News, l'obiettivo principale è Marc Cucurella del Chelsea. I Red Devils, infatti, stanno spingendo per l'arrivo dello spagnolo con la formula del prestito. Nella lista dei possibili obiettivi resta però il romanista Leonardo Spinazzola, per il quale nei giorni scorsi è stato fatto un sondaggio.

?Manchester United are pushing to sign Marc Cucurella on loan.

Leonardo Spinazzola is also on #MUFC list.#CFC #TransferNews

— Hrach Khachatryan (@hrachoff) August 30, 2023