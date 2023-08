La Roma si sta muovendo sul mercato in entrata, alla ricerca di un nuovo difensore dopo la cessione di Roger Ibanez. Secondo Kronen Zeitung i giallorossi avrebbero fatto un'offerta per Oumar Solet del Salisburgo, con José Mourinho che vorrebbe il francese per rinforzare il reparto difensivo. La scorsa stagione Solet ha collezionato 33 presenze con il Salisburgo in tutte le competizioni, cominciando da titolare anche in quella attuale.

(skysportaustria.at)

