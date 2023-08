Calciomercato Roma, dalla Turchia: Juventus pronta a offrire 30 milioni per Zaniolo. Ai giallorossi spetta una percentuale sulla rivendita

Nicolò Zaniolo potrebbe tornare in Italia, questa volta per indossare la maglia della Juventus. Secondo quanto riferisce il portale turco, infatti, il club bianconero sarebbe pronto a investire circa 30 milioni di euro, bonus facili compresi, per riportare in Serie A l'ex giallorosso. Alla Roma spetta una percentuale sulla rivendita del giocatore, 2 milioni sopra i 20 milioni oppure il 20% sulla differenza tra il prezzo di vendita dei turchi e i 16,5 milioni, e per questo motivo osserva l'evolversi della situazione con interesse.

(fanatik.com.tr)

