Calciomercato Roma, dalla Francia: il Rennes rimane ottimista per l'arrivo di Matic

Il Rennes insiste per Matic. Secondo quanto riferisce l'edizione online del quotidiano francese, la dirigenza della squadra rossonera sarebbe piuttosto ottimista circa la possibilità che il serbo diventi un loro giocatore. L'ex Manchester United è la priorità del Rennes e inizialmente i dirigenti del club francese avevano pensato di poter arrivare a lui a costo zero, causando l'irritazione della Roma, che chiede invece 5 milioni di euro per il suo cartellino. Sarebbero iniziati i primi contatti fra i club.

(lequipe.fr)

LEGGI LA NEWS ORIGINALE