Calciomercato Roma, dal Portogallo: Liverpool interessato a Cristante

Arrivano novità sul futuro di Bryan Cristante. Secondo quanto rivelato dal giornalista portoghese Pedro Almeida, il Liverpool è alla ricerca di un nuovo centrocampista dopo essersi fatto soffiare dal Chelsea sia Moises Caicedo sia Romeo Lavia. I Reds stanno sondando vari profili e nella lista dei potenziali rinforzi ci sarebbe anche il calciatore della Roma.

Liverpool have Bryan Cristante on a shortlist of potential midfield reinforcements. ??? #LFC

On the other hand, Gonçalo Inácio remains in plans but Liverpool observe other targets like Doukoure from Strasbourg. https://t.co/fsvMkWLPAE

— Pedro Almeida (@pedrogva6) August 15, 2023