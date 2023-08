La Roma continua a lavorare nel mercato in uscita, sia per quanto riguarda la prima squadra che il proprio settore giovanile. Come riportato dal sito i giallorossi avrebbero ceduto il difensore classe 2005 Andrea Morgantini alla Pianese in Serie D, con la formula del prestito. Di proprietà della Roma dal 2021, la scorsa stagione aveva giocato in prestito alla Reggiana Under 19.

(sportitalia.com)

