Nonostante sia in questo momento l'unico attaccante di ruolo a disposizione, il futuro di Andrea Belotti potrebbe essere lontano da Roma. Secondo il sito di calciomercato infatti i giallorossi non considerano il Gallo tra gli incedibili e sarebbero pronti ad ascoltare eventuali offerte. L'attaccante classe 1993 è reduce da una stagione con soli 4 gol segnati in tutte le competizioni.

(tuttomercatoweb.com)

